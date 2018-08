Milan, Gattuso: "Un passo indietro. André Silva giocatore importante"

"Abbiamo sofferto, è stato un passo indietro dal punto di vista qualitativo rispetto alle partite contro Manchester United e Tottenham. Nel primo tempo mancava la brillantezza fisica per ribatare l'azione. Potevamo andare sotto ma siamo stati ordinati e bravi a restare in partita". Gennaro Gattuso commenta così, a Milan Tv, il successo per 1-0 contro il Barcellona nell'International Champions Cup.



A decidere la gara è stato André Silva: "Si tratta di un giocatore importante e interessante, l'anno scorso ha avuto difficoltà ma ha grandi margini di miglioramento. Non deve lavorare di più perché lo fa già più del dovuto, la continuità in zona gol lo potrà aiutare tanto".



La tournée negli Usa si è chiusa ed è dunque tempo di bilanci: "Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto in questi 26 giorni e per il tipo di partite che abbiamo disputato. Dopo il match contro il Tottenham avevo detto che le sconfitte devono bruciare e oggi ho visto lo spirito giusto".