Milan, Gattuso testimonial della campagna abbonamenti

In un momento di grande rinnovamento societario e di squadra, era logico che l'avvento di Elliott portasse voci su un possibile avvicendamento anche in panchina: se Antonio Conte libero fa gola a qualunque squadra, il Milan sembra aver scelto di voler proseguire con Gennaro Gattuso. Il tecnico infatti è protagonista della seconda fase della campagna abbonamenti per la stagione 2018/19: Gattuso ci mette la faccia sia nel video pubblicato sui social dalla società rossonera che sul paginone pubblicato (e pagato) dal Milan sulla Gazzetta dello Sport odierna dove si vede l'ex centrocampista a mezza figura con lo slogan "Più forti insieme".

È iniziata la seconda fase della nostra Campagna Abbonamenti 2018/19: aperta, fino al 5 agosto, la prelazione speciale 🎟🏟

Più forti insieme ❤🖤

➡ https://t.co/aQQWkfWlMd pic.twitter.com/aFfBIYHxCM — AC Milan (@acmilan) 1 agosto 2018