Milan, Gattuso: "Temevo il contraccolpo, invece grande reazione"

Gennaro Gattuso commenta così la vittoria acciuffata all'ultimo respiro a Marassi: "C’era grande preoccupazione, perché arrivavamo da due mesi e mezzo in cui non avevamo mai perso una partita e dopo l’Arsenal temevo un contraccolpo. Invece la squadra ha reagito bene, nonostante il Genoa a tratti ci abbia messo in difficoltà sui ritmi. Devo fare i complimenti alla squadra, ancora una volta ha dato tutto".



A questo punto il Milan entra in piena corsa per la qualificazione alla Champions League: "La classifica si è accorciata tanto e l’obiettivo è lì, ma dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita" le parole del tecnico rossonero a Premium Sport.



L'eroe del giorno è André Silva: "Sono contento per lui, finalmente si è sbloccato: indossare questa maglia non è facile per nessuno, in primis per i giovani. Non dobbiamo smettere di volerci migliorare e sacrificare, la strada è sempre questa. Kalinic? Gli manca il gol, ma tecnicamente è un giocatore forte: lo voglio vedere un po’ più cattivo, ma sa giocare a calcio e da parte mia e dei compagni c’è grandissima fiducia. Sono sicuro che da qui alla fine ci farà comodo".



Infine, si torna sull'Arsenal: "In questi giorni ho sentito tante chiacchiere da bar, ho sentito dire che eravamo carenti dal punto di vista fisico, quando invece abbiamo semplicemente sbagliato una partita contro un avversario forte come i Gunners: lo abbiamo capito e oggi abbiamo risposto. E vedremo a Londra cosa succederà, sicuramente non andremo lì in gita".