Milan, Gattuso: "Stiamo migliorando, sono contento"

Stremato ma molto sorridente dopo la vittoria sul Crotone Gennaro Gattuso, che festeggia in anticipo il 40esimo compleanno grazie alla rete da tre punti di Bonucci: “Per 70 minuti la squadra ha fatto una bellissima partita - ha detto il tecnico rossonero - sia a livello tattico sia tecnico. Poi, forse complice il gol che ci è stato annullato, abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo un po’ complicati la vita. Abbiamo comunque meritato di vincere: stiamo migliorando e io sono contento".

"Le proteste per i 7 minuti di recupero? Ho chiesto scusa al nostro team manager Romeo, anche perché facendo i conti, alla fine, erano giusti. Cutrone? Assomiglia molto a Massaro, anche lui faceva spesso la differenza da subentrato. Davanti abbiamo dei problemi, creiamo tanto però agli avversari facciamo il solletico sotto porta: dobbiamo migliorare, magari qualche volta schierando le due punte. Può essere una possibilità, ma ora dobbiamo pensare solo a lavorare".

"Biglia? Più minuti sta in campo più migliora: deve prendere ritmo, brillantezza. In questo momento abbiamo scelto di alternarlo con Montolivo e la scelta ci sta dando ragione. I fischi a Kalinic al cambio con Cutrone? Non commento, dico solo che dei nostri tifosi abbiamo bisogno, sono il nostro patrimonio. Kalinic, dopo la legnata che ha preso nel derby, ha fatto di tutto per esserci oggi e questo dovrebbe bastare per far capire che tipo di persona è”.