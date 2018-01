Milan, Gattuso: "Stiamo crescendo. Kessié nettamente più forte di me"

Gennaro Gattuso si presenta ai microfoni di Premium senza voce dopo la vittoria del suo Milan sul campo del Cagliari. I rossoneri nel finale hanno sofferto ma sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali nella rincorsa alla zona Europa.



"Dobbiamo pensare a una gara alla volta e poi vedremo. Stiamo lavorando tanto, i meriti sono dei ragazzi poi alla fine vedremo dove saremo. Biglia ha fatto un’ottima gara così come Bonaventura. Poi ci è venuto a mancare anche un po’ Suso che ha trovato pochissimo spazio. Ma sono contento, stiamo crescendo e stiamo anche giocando un buon calcio" sottolinea il tecnico milanista.



"L’errore di Donnarumma sul gol di Barella? Sì ha commesso un errore - prosegue Gattuso - poi però sull’1-0 ha fatto un miracolo. Al di là dell’errore ci ha tenuto in partita e siamo molto contenti per la prestazione. I giocatori in panchina ridevano per le mie reazioni? Ci sarebbe stato poco dar ridere se avessimo preso gol nel finale. Bisogna stare attenti perché a Benevento siamo stati beffati, altre volte abbiamo preso gol nel finale e dobbiamo migliorare anche questo aspetto".



A decidere la sfida è stata la doppietta di Kessié: "E’ nettamente più forte di me di quando giocavo perché ha 7-8 gol nelle gambe a stagione. Ma non voglio parlare dei singoli, dobbiamo sempre andare alla ricerca del collettivo perché col singolo non andiamo da nessuna parte".



Chiusura dedicata ad André Silva: "In 43 giorni avremo 11 partite, ci sarà spazio per tutti. A volte ho fatto giocare Kalinic altre Cutrone e arriverà il suo momento. Lui è giovane e forte, le responsabilità sono mie e non sue: devo trovare il coraggio di buttarlo nella mischia e farlo rendere al massimo”.