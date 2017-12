Milan, Gattuso: "Stanchi ma più tranquilli dopo il derby. Donnarumma gioca"

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter il Milan è chiamato a un'altra prova impegnativa al Franchi contro la Fiorentina. "Conosciamo i problemi che abbiamo avuto e abbiamo. E' stata una partita importante che ci dà tanta forza. Affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento ed è molto organizzata. Noi arriviamo al match con tanta stanchezza: a livello atletico siamo ancora alla canna del gas. Non è per mettere le mani avanti ma è così" sottolinea Gattuso a 24 ore dalla sfida con i Viola.



"Dobbiamo ancora valutare qualche acciaccato - prosegue il tecnico -, oggi abbiamo fatto poco perchè abbiamo speso veramente tanto: Donnarumma si è allenato e dovrebbe giocare. La vittoria nel derby comunque ci fa lavorare con più tranquillità. Cosa ho detto ai giocatori prima dei supplementari? Ho detto che era fondamentale e dovevamo continuare a soffrire e non mollare di un centimetro. Sinceramente non ricordo nemmeno io cosa ho detto, perchè ne dico talmente tante. Anche s....... eh..".



L'allenatore rossonero analizza le ultime prestazioni della sua squadra: "Abbiamo fatto una buonissima partita con l'Atalanta, abbiamo sofferto pochissimo degli errori. Abbiamo commesso degli errori anche nel derby, a tratti siamo stati sfortunati. Ciò che mi è piaciuto è stato lo spirito, abbiamo corso per 120 minuti tenendo bene il campo. Abbiamo fatto delle cose interessanti a livello tattico e di mentalità. Penso che da quando sono arrivato si veda qualche verticalizzazione in più. Il gol di Cutrone nel derby? cerchiamo sempre il taglio della nostra punta centrale o dell'attaccante esterno. E' stato molto bravo Suso, poi Patrick ce l'ha come caratteristica, è tarantolato".



Mercoledì in tribuna c'era Li Yonghong: "Sono rimasto molto contento per le parole che ha detto alla squadra, che dobbiamo essere uniti in questo momento di difficoltà e che la società crede molto nei giocatori e nelle persone che rappresentano questo club. E' un tipo molto pacato, poche parole, ma chiare".



Spazio infine al mercato: "La mia necessità è non perdere nessuno per strada e lavorare con questo gruppo di ragazzi. Spero di essere fortunato in questo senso. E cercare di vincere qualche partita, perchè la squadra è valida e può fare molto di più di quello che sta facendo. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione".