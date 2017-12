Milan, Gattuso: "Squadra viva, abbiamo subito un gol beffa"

Gennaro Gattuso non può essere felice: è uscito dal campo furioso, lamentandosi con l'arbitro, ma a freddo la sua analisi di Benevento-Milan è tutt'altra. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"L'arrabbiatura con l'arbitro non c'entra nulla - spiega -. Voglio solo ringraziare i ragazzi che ce l'hanno messa tutta, dal primo giorno in cui sono arrivato si sono messi a disposzione. Abbiamo subito un gol beffa. Ci lecchiamo le ferite, nello spogliatoio c'era dipserazione: è un periodo che va così, paghiamo al primo errore. Abbiamo il dovere di migliorare la condizione fisica, non posso rimproverare nulla alla mia squadra"



"Potevamo anche sviluppare molto meglio e con un po' di personalità in più, abbiamo perso molte volte palla in uscita. Ci vuole gamba, la squadra mi è sembrata viva, sapevo che avremmo trovato un avversario vivo, è da 3-4 partite che il Benevento non meritava di perdere. Ora bisogna guardare avanti. Insisterò su questi 11? E’ una domanda che mi fa sorridere. Romagnoli già non ci sarà perché squalificato. Bisogna valutare i ragazzi durante la settimana. L’identità la si dà con i concetti di gioco, poi gli uomini sono importanti ma è meglio lavorare sui concetti e su quello che si deve fare".