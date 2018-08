Milan, Gattuso: "Squadra impaurita, abbiamo spento la luce"

Gennaro Gattuso esprime rammarico per il ko in rimonta del Milan al San Paolo contro il Napoli. "Dopo il 2-1 abbiamo spento la luce, dato gamba agli avversari non tendendo il campo con la stessa voglia e rabbia agonistica. La squadra ha grande paura ed è demerito mio. Bisogna capire come migliorare questo aspetto, anche l'anno scorso è successo tantissime volte" commenta in maniera impietosa il tecnico rossonero.



Questa l'analisi del primo gol di Zielinski che ha riaperto la sfida: "Il primo errore lo fa Musacchio, non può dare una palla in quel modo. Ma in una partita dominata per 55' un errore ci può stare, ma al primo sbaglio subiamo una mazzata...".



L'ingresso di Bakayoko non è servito a frenare gli assalti azzurri: "Deve imparare a ricevere palla, si deve mettere in modo corretto a livello di postura. Non basta una settimana per togliere i difetti ai giocatori. Sono partito con gli uomini della vecchia gestione anche per questo motivo".



Sulla prova di Higuain: "Fino al 55' ha toccato tantissimi palloni, dopo l'abbiamo trovato poco quando abbiamo cominciato ad aver paura. Può fare molto di più, ma alza la nostra qualità e ci può dare tantissimo".



"Oggi mi brucia - conclude Gattuso a Sky - al di là del rapporto con Ancelotti, non si può venire qui a fare una partita simile e tornare a casa con zero punti. Un risultato positivo ci avrebbe dato qualcosa in più, ora ci lecchiamo le ferite e guardiamo avanti".