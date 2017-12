Milan, Gattuso: "Sono contento, ma la strada è lunga"

Gattuso è esploso dopo il fischio finale di Milan-Bologna. La prima vittoria della sua era arriva al debutto da allenatore a San Siro ed è un bel modo per ripartire. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport, dove in studio il suo ex compagno di squadra Luca Antonini lo stuzzica: "Ehi Rino, chi hai accoltellato?". E lui arrossisce un po': "Sono cambiato, sono meno aggressivo..."



"Dobbiamo ancora migliorare, specialmente sull’aspetto difensivo, perché il Bologna in più di un’occasione ci ha messo in difficoltà. Ma devo ringraziare i ragazzi per la vittoria, per la mentalità e per lo spirito di sacrificio che hanno messo in campo: mi tengo la prestazione e il risultato, ma dobbiamo ben tener presente che la strada è ancora lunga".



"La mia carica dalla panchina? Io sono sempre in tensione, pure quando gioco a calcio balilla con mio figlio, ma certo su questa di panchina è ancora più emozionante. II Milan è la mia seconda pelle. Dove preferisco Bonaventura? Può giocare dappertutto: ha grandissima qualità, sa fare gol, si sa inserire. Credo sia uno dei centrocampisti migliori d’Italia, deve ancora migliorare un pochino dal punto di vista fisico perché ha avuto tanti infortuni a inizio stagione".



"Cos’ho cambiato rispetto al mio predecessore? Ho un grandissimo rispetto per Montella: il suo possesso palla per esempio è uno degli aspetti su cui lui ha lavorato e che io ho mantenuto intatto. Poi secondo me bisogna correre, ci vuole più intensità e più verticalizzazioni negli ultimi 20 metri. Se credo alla Champions? Non credo a nulla: dobbiamo solo pensare alla prossima partita e continuare a lavorare perché concediamo ancora un pochino troppo. Chiaro che sono contento, ma se vedi la classifica non è bellissima".