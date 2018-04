Milan, Gattuso: "Siamo vivi, il Napoli fa venire il mal di testa"

Gennaro Gattuso aspetta il Napoli per ritrovare la vittoria ma sarà un match molto difficile: "Non basterà lo spirito o avere la faccia arrabbiata: dovremo capire come affrontarli, usando la testa. Loro palleggiano bene sapendo sempre cosa fare, anche la linea difensiva è uno spettacolo e il gioco d'attacco può anche farti venire il mal di testa".



Solo parole di elogio per Maurizio Sarri: "Quando affronti big come lui devi guardare, imparare e mettere da parte, come dicono i saggi". Il Milan non è stanco: "Forse qualche singolo ma la squadra nella sua interezza no, siamo ancora vivi. Maciniamo gioco e non subiamo troppo gli avversari anche se è normale essere un po' scoraggiati dopo due punti in tre partite. Ho visto tristezza ma dobbiamo tirare dritto".



Su Donnarumma e il suo record: "Adesso viene il bello, ha l'obbligo di diventare il più forte portiere al mondo. Deve alzare l'asticella, ha tutto per farlo. Reina potrebbe sostituirlo l'anno prossimo? Se e quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperta". Senza Romagnoli ko e Bonucci squalificato, spazio a Musacchio-Zapata: "Sono tranquillo, hanno sempre lavorato bene: potranno avere qualche difficoltà ma accadrebbe a tutti".



Gattuso si dice "orgoglioso per il calcio italiano delle prove di Roma e Juventus in Champions League" ma dribbla ogni commento su Buffon: "Sono l'ultima persona che può giudicare, sul finire della carriera mi si è spesso chiusa la vena, scene per cui oggi provo un po' di imbarazzo. Gigi rimane un grande compagno e un grande campione, se vorrà chiederà scusa. La VAR è un orgoglio italiano, non capisco perché non venga adottata a livello europeo".