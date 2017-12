Milan, Gattuso: "Serve uno spirito battagliero. Nessuno mi ha regalato il patentino"

Giornata di presentazione per Gennaro Gattuso, nuovo tecnico del Milan dopo l'esonero di Vincenzo Montella. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoneri.



"E' un giorno importante, è una grandissima responsabilità. Sarà un lavoro duro. Questa squadra ha tanti nazionali e un'età media di 21 anni. Non stanno attraversando un periodo semplice, ma qui c'è tutto per lavorare bene. Da parte mia c'è grande consapevolezza che questa squadra può fare bene".



"Giocheremo con al difesa a tre, in attacco vediamo. Con Montella ho avuto un rapporto onesto, per lui ho stima. Non giudico il suo lavoro ma ho una visione diversa del calcio. Guardo palla, tempo e spazio: mi piace avere il palleggio ma negli ultimi metri serve verticalizzare e sorprendere le difese avversarie"



"Per me il gruppo è importante. Per gruppo non intendo solo i giocatori, ma anche tutte le persone stanno intorno alla squadra. Mi è dispiaciuto molto lasciare i ragazzi della Primavera, con loro non ho mai avuto problemi, avrei voluto completare il lavoro. Partita dopo partita vedevo una squadra più convinta. Li ringrazio perché mi hanno dato tanto".



"Provo le stesse emozioni da giocatore. Quando entro a Milanello mi sembra di essere in paradiso. Ci sono tanti bei campi che c'è l'imbarazzo della scelta. Io amo il mio lavoro, lo faccio con passione. Il mio sogno continua, allenare in una società così è un privilegio".



"Dobbiamo diventare squadra e scendere in campo da squadra, coprire il campo, dimostrare di saper soffrire e di essere una squadra quadrata. Serve uno spirito battagliero, anche se questo non basta perchè serve anche la qualità".



"'Io oggi non guardo la classifica, vivo alla giornata. La gara di Benevento deve essere come una finale di coppa del mondo. C'è bisogno di riuscire a cambiare e ad avere maggiore consapevolezza. Per giocare bene a San Siro bisogna stare bene a 360 gradi. A livello mentale bisogna dare qualcosa in più a questi ragazzi, è la priorità".



"'Trovo riduttivo parlare ancora del Gattuso calciatore, è rimasto quello spirito e la veemenza ma sono passato da Coverciano e nessuno mi ha regalato il patentino. La mia ricetta? La chiave sono nelle foto sparse per Milanello. Si è persa la forza della storia, non bisogna dimenticare il Dna, le regole e le usanze del club. Senza dimenticare una cosa: per giocare a calcio bisogna fare fatica''.



"Berlusconi è un grande conoscitore di calcio, abbiamo parlato dei due attaccanti, di come il Milan deve giocare, tutte le cose che il presidente pensa, le dice sempre. L'ho ascoltato con grandissima attenzione, c'è grandissimo rispetto per quello che ha fatto al Milan e per l'uomo che è. Il presidente Li Yonghong? . "Non parla inglese e nemmeno il calabrese ma con il dottor Fassone abbiamo stabilito che organizzeremo presto con un traduttore".



"Ho preso tante legnate in questi anni.. A Creta ho sbagliato, ho messo alcune persone in difficoltà dal punto di vista economico. A Pisa siamo durati con grande sofferenza. Sono cambiato, si ragionava a livello dilettantistico, a volte mi sono chiesto chi me lo faceva fare. Questo lavoro è complesso, se non stai sul campo non capisci la difficoltà. Mi piace fare l'allenatore, penso di avere le qualità per farlo. Sono andato tanto in giro per migliorare i miei concetti. Non mi danno fastidio i giudizi, anche da giocatore appena sbagliavo due partite di fila mi dicevano che ero uno scarpone. La fortuna che ho avuto me la sono guadagnata. Ho cambiato modo di gestire il mio lavoro, non leggo più i giornali perchè voglio stare tranquillo e pensare solo al lavoro".



"Non voglio fare la fine di Seedorf e Inzaghi. Non sono un traghettatore perché ci sono 72 punti da qui a fine campionato. So cosa posso dare di diverso alla squadra. Come mi definisco? Uno che sente molto le partite, le vive molto. Mi sento vivo. Quando scendo in campo adesso da allenatore sento lo stesso formicolio di quando giocavo".



"Il capitano è Bonucci e rimarrà Bonucci. Ho parlato con una delegazione della squadra ieri e ho visto ragazzi con grande voglia di lavorare e mettersi a disposizione. Io gli ho solo chiesto grande senso di appartenenza e disciplina. E loro mi hanno dato la massima disponibilità. Io mi sono sempre buttato nel fuoco per i miei compagni, voglio vedere questo. I giocatori si devono aiutare".