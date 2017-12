Milan, Gattuso: "Se non fate quello che dico, vi distruggo"

"Se non fate ciò che vi dico, vi distruggo in settimana". Rino Gattuso si sarebbe rivolto così alla panchina del Milan durante la sfida col Bologna. A riportare il retroscena sono alcuni quotidiani italiani, nella versione on line o cartacea, come la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport: il tecnico rossonero, stando a quanto si racconta, avrebbe "minacciato" i giocatori dopo un ordine dato a Gigio Donnarumma, che tergiversava un po' troppo col pallone tra i piedi invece di lanciare lungo e velocizzare la ripresa del gioco.



Il riferimento di Gattuso era ovviamente agli allenamenti intensi che la squadra ha cominciato a fare dal momento del suo arrivo: c'è da ipotizzare che il tecnico non risparmierà comunque i suoi giocatori, considerando l'effetto visto col Bologna, con una squadra molto più viva e soprattutto reattiva rispetto alle ultime esibizioni.