Milan, Gattuso: "Scudetto? Una mazzata dietro il collo..."

Solito show: Rino Gattuso regala perle in ogni conferenza stampa e lo fa anche alla vigilia di Napoli-Milan, seconda giornata di campionato ma debutto stagionale per i rossoneri. "Sacchi dice che siamo da scudetto? Mi ha dato una bella mazzata dietro il collo. Secondo me siamo un po' lontani ora, ma in prospettiva possiamo arrivarci. L'obiettivo è centrare almeno il quarto posto".



Una battuta anche su André Silva e Higuain: "Qualche giorno fa André ha fatto tre gol: io non volevo venderlo, neppure la società, ma lui voleva andar via a tutti i costi. L'anno scorso abbiamo sbagliato molti gol con gli attaccanti, speriamo non succeda a Higuain, mi tocco. Lui è sempre stato una priorità sul mercato, è uno dei dieci giocatori più forti al mondo, ma non vinciamo nulla solo con lui. Dobbiamo metterlo in condizione di avere occasioni e poi non prendere gol".



"Qualche problemino ancora l'abbiamo, in amichevole si è visto, come quello di prendere gol evitabili. Nelle amichevoli abbiamo creato tanto ma fatto fatica a segnare. Possiamo essere più forti dell'anno scorso ma ci vuole del tempo perchè quando arrivano dei calciatori nuovi ci vuole tempo. Noi ne abbiamo poco ma questa è una squadra che se riusciamo a fare le cose in fretta è forte".



"Voglio vedere un Milan con grande personalità, non voglio vedere una squadra che si abbassa alla prima difficoltà. Se poi il Milan può tornare quello di una volta, serve ripartire con programmazione e regole. Caldara? Non so se giocherà. Viene da un calcio diverso dal nostro, lo sapevamo. Ma ha voglia, chiede di fare sempre qualcosa in più. Bakayoko? Gli piace giocare nel centrocampo a due, ma mi ha sorpreso per dinamicità. Sulla tecnica ci possiamo lavorare".



"Sono l'uomo più felice al mondo, alleno una grande squadra in una grande società. Sono nato con la pressione, sono nato settimino. La vivo bene, c'è gente che sta peggio di me, mi invidiano in tanti. Ancelotti? Ieri mattina ci siamo sentiti, mi ha chiesto se voglio le mozzarelle. Per me è stato più di un allenatore. Qualche chiamata nei momenti difficoltà gliel'ho fatta. A Napoli qualcosa sta provando a cambiare. La squadra ha una sua identità, tanti giocatori giocano insieme da anni, ora assomiglia ancora a quella di Sarri, non ci ha messo mano al cento per cento".