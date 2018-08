Milan, Gattuso: "Sconfitta immeritata. Higuain? Ci sta pensando la società"

Nonostante la sconfitta contro il Tottenham Gennaro Gattuso si mostra relativamente soddisfatto. "La sconfitta è immeritata. Il bilancio della partita è positivo, ho visto cose buone per un tempo. Poi nel secondo, i carichi di lavoro hanno pesato e si sono fatti sentire anche se la condizione fisica è migliorata rispetto alla gara con lo United" spiega il tecnico del Milan al termine del match in conferenza stampa e alla tv ufficiale del club.



L'allenatore rossonero analizza così la sfida: "Mi è piaciuta la personalità con cui abbiamo giocato, abbiamo creato tanto e sbagliato sotto porta. Le loro occasioni sono nate da nostri disimpegni mentre nel secondo tempo ci sono stati diversi errori. Dobbiamo migliorare nella fase di costruzione".



Sul mercato e la trattativa Higuain: "C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. È un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fin quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione, ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva".