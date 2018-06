Milan, Gattuso: "Sappiamo cosa fare sul mercato"

Non solo squadre e ct, sono molti gli addetti ai lavori che andranno a vedere i Mondiali 2018 in Russia, per piacere o per lavoro. Nel caso di Gennaro Gattuso e Massimiliano Mirabelli, il viaggio nasconde entrambe le motivazioni: "È un grande evento. Andiamo a vedere un paio di partite, poi torniamo. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Oggi partiamo per vedere qualche giocatore" ha detto il tecnico del Milan alla partenza.



Poi Gattuso ha parlato di come andrà l’estate rossonera: "Ho il dover di preparare al meglio la stagione. Bisogna farlo con grande entusiasmo. Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi si riprenderà con grande voglia. Speriamo di fare una grande stagione" le parole a Sky.