Milan, Gattuso rischia senza Europa? Pista Giuntoli-Sarri

La sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus costringe il Milan ad altre due finali per difendere il sesto posto. Con Atalanta e Fiorentina sarà vietato sbagliare ulteriormente anche perché una mancata qualificazione in Europa League potrebbe portare a cambiamenti drastici, a livello societario e non solo.



Come scrive la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha ribadito fiducia e stima nei confronti di Gennaro Gattuso (lo scorso 5 aprile ha rinnovato fino al 2021) ma nuovi capitomboli metterebbero in discussione anche il tecnico oltre al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli: senza l'Europa il fallimento della campagna acquisti (sono stati spesi 240 milioni di euro) del resto sarebbe totalmente fallimentare.



Resterebbe così viva l'ipotesi di un doppio arrivo da Napoli: il ds Cristiano Giuntoli (i primi contatti già l'estate scorsa) insieme a Maurizio Sarri, il cui futuro è ancora incerto. Il tecnico ha una clausola da 8 milioni, valida fino al 31 maggio, e dopo sarebbe più difficile trattare considerato che l'allenatore toscano è legato agli azzurri fino al 2020.