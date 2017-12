Milan, Gattuso riparte dal tridente offensivo

Archiviata la gestione Montella, il Milan riparte da Gennaro Gattuso e dal suo credo calcistico. Ringhio conosce l'ambiente, ha una voglia matta di dare tutto per i colori rossoneri, sa lavorare in situazioni difficili (anche se in realtà completamente diverse come Ofi Creta, Pisa e Palermo), punta sui giovani (ed ecco perché era stato scelto per la Primavera) a cui "trasferire il Dna del Milan" e cercherà di trasmettere tutta la grinta vista nei suoi anni da calciatori anche in campo.



Duro con i propri giocatori in partita ma comprensivo a telecamere spente, Gattuso predilige da sempre il 4-3-3 anche se il giorno della presentazione come tecnico della Primavera aveva detto "4-3 e sui tre davanti si può variare": Suso e Bonaventura in appoggio alla punta centrale che, almeno inizialmente, sarà ancora Kalinic ma attenzione a Cutrone. In mezzo, una volta recuperato al 100%, Biglia dovrebbe essere affiancato Kessié e Montolivo.



Due dubbi che dovranno essere sciolti dopo i primi allenamenti. Il primo riguarda Calhanoglu, uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza ma non valorizzato da Montella e che faticherebbe in un 4-3-3 (ma meno in un eventuale 4-3-1-2), e l'altro Bonucci. Che rimarrà capitano e sarà titolare ma dà il meglio in una linea difensiva a tre e che quindi potrebbe convincere Gattuso a proporre stabilmente il 3-4-3.

BERLUSCONI SU TWITTER: "AUGURI RINO!"

Ho avuto una lunga, affettuosa e cordiale telefonata con il mio vecchio guerriero Rino Gattuso. In bocca al lupo. Forza Rino! E...naturalmente, Forza Milan! — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 27 novembre 2017

GATTUSO: "GRAZIE, SONO ONORATO"