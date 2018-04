Milan, Gattuso rinnova fino al 2021: "Prometto di riportarlo dove merita"

Il Milan sceglie la diretta Facebook, come per tutti gli annunci ufficiali dell'estate: "Buona sera a tutti - sono le prime parole di Marco Fassone -, è giunto il momento di comunicarvi che Rino Gattuso sarà il nostro tecnico per i prossimi tre anni. È una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui e lui in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario. Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti noi".



Ufficiale, dunque: Gattuso firma il contratto che lo legherà al Milan fino al 2021. "Gli auguro di restare con noi molto più di tre anni", spiega Mirabelli. Segue la stretta di mano. L'era Ringhio in un certo senso ricomincia oggi. "Ringrazio per l'opportunità - sono le prime dichiarazioni di Gattuso -. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data quattro mesi fa questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il Milan. Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato grandissima disponibilità e il mio staff. Speriamo di continuare come abbiamo fatto in questi quattro mesi. Vi ringrazio per la fiducia, speriamo di fare le cose per bene e di riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia".



"C'è tantissimo orgoglio - ha detto a Casa Milan -, per me è stato speciale. Ora bisogna a fare il nostro percorso, proseguire così. La promessa è quella di un lavoro duro, di riportare il Milan dove merita. C'è tanto pressione, ma non mi dò fastidio. Ringrazio Fassone e Mirabelli: questa estate hanno avuto l'idea di chiamarmi e gli devo tutto. Ringrazio le persone di Milanello, tutte, e poi i ragazzi che ho allenato fino ad ora. Se ho firmato questo rinnovo è grazie a loro. Se volete vi canto tutti i cori del Milan, non ho bisogno di finire dicendo Forza Milan. È la squadra per cui tifo e per me è un grande onore".

"C'è grande orgoglio e grande senso di responsabilità - ha aggiunto Gattuso a Milan TV -. Allenare questo club è difficile perché bisogna fare i risultati. Sicuramente non arriverò ad una carriera lunga, preferivo giocare, mi piace molto ma da quando sono arrivato qua sento una responsabilità grandissima, ma spero di vincere e di rimanere il più a lungo possibile. Questo club si merita il meglio perché per anni ha rappresentato il top mondiale".



"Sono un tecnico giovane, ho 40 anni e ho ancora tanto da imparare. Per scrivere le pagine giuste bisogna vincere e spero di riuscirci fin dalla finale di Coppa Italia. Bisogna continuare a fare le cose come negli ultimi 4 mesi. Con la Juventus bene, con l'Inter un passo indietro ma serve continuare a giocare con passione e con rispetto per la maglia. Siamo tutti molto giovani, con età media di 23 anni, e dobbiamo metterli in condizione di esprimersi al massimo".