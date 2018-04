Milan, Gattuso rinnova dopo il derby?

"Nell'uovo di Pasqua troveremo il rinnovo di Gattuso". Le parole pronunciate da Massimiliano Mirabelli lo scorso mercoledì parevano preludere al prolungamento del tecnico in tempi brevi, addirittura prima della sfida contro la Juventus allo Stadium. Così non è stato e con ogni probabilità per attendere la fumata bianca bisognerà attendere ancora: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport ci sarebbero da limare alcuni aspetti prima di siglare l'accordo che dovrebbe basarsi su un ingaggio da 2 milioni di euro fino al 2021.



Nessun problema particolare anche se la questione sta iniziando a infastire 'mediaticamente' Gattuso, stufo di sentire parlare del suo futuro come esplicitamente spiegato nella conferenza stampa di venerdì ("Non ne posso più di questo c... di contratto"). Ecco allora che la tanto attesa firma dell'allenatore, seguito con interesse da due club esteri, potrebbe avvenire nella giornata di giovedì o venerdì dopo il decisivo derby contro l'Inter in programma domani alle 18:30.