Milan, Gattuso: "Quanta qualità, come con Ancelotti..."

La stagione di Gennaro Gattuso sta per cominciare: ha preferito ricominciare dal basso accettando l'offerta del Milan di allenare la Primavera, lo farà a testa alta: "Io mi diverto a lavorare con ragazzi così giovani, mi trovo bene. Quando poi entri a Milanello sei una persona privilegiata, vieni anche pagato per venire qui. Per me è un piacere allenare questa squadra".



Inevitabile che una bandiera come lui parlasse anche della prima squadra: "Hanno costruito una squadra che ha grandi qualità. Mi viene in mente il Milan di Ancelotti, ricordo che ogni estate arrivavano tanti giocatori con tanta classe, ma pochi incontristi. Kessié? Dal punto di vista fisico fa paura, e segna più di me. È un grande acquisto, credo che sia più forte di me". Certo, dovrà farne di strada per entrare nel cuore dei tifosi come Gattuso: "Per me giocare nel Milan è stato un sogno, poi per vincere ci vuole anche fortuna. Musacchio e Calhanoglu mi hanno chiesto una foto qualche giorno fa".