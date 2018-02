Milan, Gattuso potrebbe rinnovare fino al 2020

Con la vittoria contro la Spal, il Milan ha raggiunto il sesto risultato utile consecutivo (non succedeva da ottobre 2016) in serie A e continua la rincorsa europea: gran parte del merito va a Gennaro Gattuso che, dopo un inizio incerto, ha decisamente ingranato marcia riportando serenità all'ambiente rossonero.



Ecco perché la dirigenza sta pensando già a fargli rinnovare il contratto (lo stesso firmato ai tempi dell'approdo in Primavera) che scade nel 2019: un prolungamento di un ulteriore anno fino al 2020 per dare maggiore valore in ottica futura al lavoro di Gattuso. Le buone intenzioni, però, per ora non vanno di pari passo con le tempistiche di realizzazione: non ancora fissato un appuntamento per discutere il nuovo accordo.



Il Milan vuole comunque aspettare il finale di stagione per capire come la squadra chiuderà in campionato ed Europa League e non aumentare il monte ingaggi prima del dovuto ma la strada è tracciata: basta continuare così.