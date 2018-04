Milan, Gattuso: "Più inc... di prima, voglio la puzza del pericolo"

"Sono più incazzoso di prima". Rino Gattuso non si smentisce mai. Quando gli chiedono cosa sia cambiato dopo il rinnovo firmato giovedì, lui ringhia: "Ho più voglia. Nel calcio basta poco, basta perdere tre partite e mi trovo fuori da Milanello con le borse in mano. Sento più pressione perché ho la consapevolezza che dobbiamo migliorare ancora, abbiamo i margini. Anche sui giornali avete iniziato a parlare della gente nuova che arriverà ma oggi i migliori sono i 25 in rosa".



"Sono stati giorni con poco lavoro e più recupero a livello fisico. Ma sembra che giochiamo solo noi ma giocano anche gli altri, il Sassuolo ha finito in 9 contro il Chievo. Nel derby abbiamo sbagliato qualcosina a livello tecnico, ma ci siamo comportati bene. Vi preoccupate se molliamo ma ci stiamo giocando tanto, abbiamo tanti obiettivi, fino a che la matematica non ci condanna dobbiamo crederci e comunque ci stiamo giocando l'Europa League. Non vedo il motivo per cui dobbiamo mollare. Siamo una squadra giovane e dobbiamo giocare tutte le partite con il coltello tra i denti"



"Sta alla società se dobbiamo fare qualcosa ma non aspettatevi la rivoluzione, abbiamo una buona base e serve avere rispetto per i giocatori che ad oggi hanno a tratti espresso un buon calcio. Chi arriverà deve saper giocare a calcio, solo con la personalità non ci facciamo nulla anche se non guasta. La squadra non deve assomigliare a me, mi piace giocare un calcio propositivo con grande organizzazione. Le mie caratteristiche da calciatore sono diverse da come vedo il calcio da allenatore. La cosa che mi piacerebbe vedere è sentire tante volte la puzza del pericolo, penso che oggi questa squadra deve migliorare sotto questo aspetto, mettersi a disposizione e metterci sempre una pezza".



"Ho un rapporto particolare con i ragazzi, poi non so se qualcuno mi pugnala alle spalle. Ho la percezione che ci sia un rapporto di grande rispetto, da parte mia e loro. Lo tocco anche all'interno quando si confrontano con i ragazzi dello staff. Mi sento a mio agio e loro anche. Penso che non servisse il rinnovo, quando ho ringraziato i ragazzi l'ho pensato veramente. Per essere allenatori si deve essere coerenti e non prenderli mai per il culo, questo penso che mi riesca bene ma non c'è bisogno del rinnovo. Suso e Donnarumma? In questo momento non sono una preoccupazione. Suso gioca da leader, qualche errore di impostazione ci sta per Donnarumma, tocca 70 palloni a partita. Bonaventura? Più sento criticare i miei giocatori, più li faccio giocare. Lo penso veramente. Il mio problema è che non regalo niente a nessuno".