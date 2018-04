Milan, Gattuso: "Per la Champions serve più cattiveria"

Gennaro Gattuso conta le occasioni mancate del Milan e non punta il dito sul modulo iniziale poi cambiato in corsa: "Abbiamo creato anche nel primo tempo con una punta sola, è che non siamo stati bravi a metterla dentro. Un po’ siamo stati sfortunati e un po’ ci abbiamo messo poca voglia nell’inserirci con le mezzali e con gli attaccanti esterni. C’è un po’ di stanchezza, ma non è stato questo il problema: è mancata la cattiveria e alla fine c’è anche andata bene, perché potevamo pure perderla sta partita" le parole a Premium Sport.



L'obiettivo rossonero sembra limitato al quinto o sesto posto: "Se abbiamo questo sogno che si chiama Champions League dobbiamo essere più cattivi, non dobbiamo trovare altri alibi: a tratti non siamo stati brillanti e ci sta, ma dobbiamo continuare a lavorare e in questo mi prendo la mia parte di responsabilità".



Gattuso torna quindi all'aspetto offensivo: "Cutrone a tratti ha fatto bene e a tratti meno, ma il problema non è lui. La palla è circolata bene, la mole di gioco la creiamo, ma semplicemente non l’abbiamo buttata dentro. Kalinic? Sono contento del ritorno al gol, ma spero che tutti tornino a segnare. Anche se più che al gol di Nikola, penso alla grande occasione che abbiamo perso per avvicinarci al treno Champions League".



Infine, sulle assenze di Bonucci (squalificato) e Romagnoli (se l'infortunio che lo ha costretto ad uscire contro il Sassuolo dovesse escluderlo): "Abbiamo altri difensori, giocheremo con quelli che ci sono".