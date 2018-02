Milan, Gattuso: "Orgoglioso di questi ragazzi, adesso la Lazio"

Il suo Milan non si ferma più e Gennaro Gattuso non può nascondere la propria soddisfazione quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo il blitz dell'Olimpico: “Siamo contenti per la prestazione - ha detto il tecnico rossonero - tra me e questi ragazzi è nato un bellissimo rapporto. È stata una partita sofferta: nel primo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a compattarci e a tenere bene il campo, mentre nella ripresa abbiamo cambiato, abbiamo preso campo e trovato le giuste linee di passaggio".

"È una grande vittoria contro una signora squadra - ha preseguito Gattuso - A fine partita ho fatto i complimenti al gruppo, ma ho anche detto che dobbiamo stare con i piedi per terra: dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. La differenza non la sta facendo la qualità, quella il Milan l’ha sempre avuta, ma la mentalità, il voler e saper soffrire assieme. Ultimamente siamo migliorati nel posizionamento e nei tempi giusti di inserimento, ci piace portare tanti uomini nell’area avversaria con e senza palla. E anche in difesa stiamo dimostrando di muoverci con i tempi giusti, con le distanze giuste: ci siamo comportati molto bene, questo aspetto mi inorgoglisce".

"Derby? Da domani la testa va alla Lazio: ci giochiamo qualcosa di importante, al derby ci penseremo da giovedì. Oggi l’Arsenal ha perso? Noi non siamo il Manchester City, dobbiamo metterci l’elmetto e andare a battagliare.”