Milan, Gattuso: "Non mi sono piaciute le parole di Bonucci"

Un derby da dentro o fuori. Per continuare a sperare nella Champions il Milan deve battere l'Inter, in caso contrario sarà addio ai sogni di rimonta. "Loro nelle ultime settimane sono cambiati, hanno fatto 10 gol subendone zero. Sono in ottima forma e alcuni giocatori sono tornati al massimo. Anche noi stiamo bene, speriamo di ripetere la prestazione dello Stadium. Sappiamo di non poter sbagliare perché inseguiamo" sottolinea Gennaro Gattuso alla vigilia del match.



Nessun confronto però con Spalletti: "Non c'è paragone. Lui ha una grandissima carriera e un grande conoscitore, 10 a 0 per lui e palloni in mezzo. Sarà Milan-Inter e non lui contro di me, è solo un onore affrontarlo".



A San Siro ci sarà il pienone: "Dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi. La loro parte l'hanno già fatta battendo il record di incassi, una nostra partenza forte deve accenderli. Ora si respira un'aria diversa, i tifosi sono sempre orgogliosi di noi dopo ogni gara. Serve migliorare sulla mentalità e sulla voglia di combattere col coltello tra i denti".



Dopo il match con la Juventus Bonucci ha 'invitato' il club ad acquistare un top player: "Bonucci deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Non voglio però che la mia frase venga strumentalizzata, né che si dica che Bonucci decide all'interno del Milan. In pochi hanno la mentalità di Leo e le sue parole, in quel momento, ci stanno. Ma abbiamo uno staff, i dirigenti e una società intera, dunque è giusto mettere i puntini sulle i. Ad avercene di ragazzi come lui in campo e negli spogliatoi".



"Io ho un rapporto diretto coi miei ragazzi, sanno cosa voglia e cosa penso, non voglio vedere nessuno che si offenda. Con Calhanoglu, ad esempio, ci ho parlato - aggiunge l'allenatore rossonero - ed è tutto a posto. Abbiamo rivisito le cose dello Stadium e abbiamo fatto errori perché tra di noi discutevamo, bisogna andarci sul pallone. In questo momento bisogna stare zitti e pedalare".



Gattuso si sofferma quindi sul rinnovo, non ancora arrivato: "Non mi piace perdere del tempo a parlare quando c'è un lavoro da fare. O siamo sicuri tutti quanti o si aspetta. La priorità non è il contratto ma fare più punti possibili e valorizzare la squadra. Io sono convinto? Sono nato convinto. Mi è stata data una grande possibilità e sento grande pressione. Non mi sento solo l'allenatore, io sono presidente, capo ultrà, magazziniere. A casa mia si dice che quando si parla una, due volte, alla terza è già troppo".



Il ko di sabato è stato pesante in termini di classifica: "Lunedì la mia faccia non era proprio un belvedere. Ma io ho vissuto in questo ambiente per anni e le sconfitte devono bruciare. Ed è la seconda volta in poche settimane, perché già a Londra mi bruciava tantissimo. Non è un caso, abbiamo molti giovani e sono gare che possono cambiare le stagioni e la carriera. Sono rimasto contento perché nessuno si è accontentato della prestazione, dobbiamo crescere ancora di più".



Chisura col botto: "Le decisioni arbitrali a Londra e la traversa di Calhanoglu a Torino avrebbero potuto cambiare la stagione. Se mio nonno aveva tre palle era un flipper...".