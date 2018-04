Milan, Gattuso: "Nessun alibi, abbiamo toccato il fondo"

Dopo la sconfitta interna con il Benevento, il Milan deve riprendere il cammino in campionato: "Sabato abbiamo toccato il fondo ed è stato giusto assumerci le nostre responsabilità cancellando i giorni liberi, era il minimo. Io stesso dovevo andare in vacanza con la mia famiglia, ho strappato i biglietti e sono rimasto qui a lavorare. Ad alcuni è piaciuto e ad altri meno, ma me ne sbatto" le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso.



Anche se aprile negli ultimi anni non ha portato vittorie: "Ultimamente ci manca un po' di cinismo o fortuna ma se mancano sempre vuol dire che qualcosa manca. Me ne frego, troppo facile dire 'tanto è sempre così', io ci metto il faccione". Gattuso a muso duro: "Secondo voi a Milanello pettino le bambole? Non sono deluso ma arrabbiato, sarebbe irrispettoso venire qui con il sorrisino da ebete o raccontare barzellette".



Il tecnico rossonero a Bologna si aspetta un cambio di marcia sotto il profilo mentale: "Nell'ultima partita non ho visto dare l'anima né giocare da squadra, non possiamo staccare la spina. Vero, siamo la squadra italiana che ha giocato più partite ma serve cambiare testa: la cosa che mi arrabbiare di più è che in allenamento questi segni negativi non li vedo. Per questo dico che è una questione di mentalità e confermo che questa è una grande squadra e con qualche ritocco potrà aprire un ciclo".



Nel ciclo ci sarà Mirabelli, viste le voci circolate negli ultimi giorni? "Credo sia stato già tranquillizzato dalla società, ha fatto un grandissimo lavoro. Il vero problema è che finisce quel problema e qualcuno fa uscire quello del rifinanziamento, poi se ne crea un altro... Ecco perché spesso non leggo i giornali ma lavorare così è difficile: quando vincevamo eravamo tutti Brad Pitt mentre ora siamo tutti dei mostri?". E sul futuro: "Siamo tutti in discussione: io, la squadra e i dirigenti. A fine stagione faremo una valutazione e se non vado bene alla società mi lasceranno a casa".