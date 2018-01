Milan, Gattuso: "Mi guardano con la faccia storta..."

Gennaro Gattuso ha perso un po' di voce, ma la felicità non gliela toglie nessuno. Ecco le dichiarazioni rilasciare dal tecnico del Milan al termine della sfida vinta 2-1 con la Lazio"



"Siamo contenti, affrontavamo una grandissima squadra e ringrazio i ragazzi per la grandissima prestazione. Basta con la storia della partita della svolta, pensiamo partita dopo partita. La società ha speso tantissimi soldi, la squadra ha attraversato un momento di difficoltà, ora sta bene a livello mentale e fisico, a tratti esprime anche un bel gioco".



Gattuso scherza sugli scappellotti ricevuti durante i festeggiamenti da alcuni giocatori: "Li faccio contenti, magari qualcuno non gioca e fa la faccia strana, nello spogliatoio nessuno si permette. Venivamo da un periodo negativo, tanti hanno giocato al di sotto delle loro possibilità, si allenano tanto, mi guardano con la faccia incazzata o con la faccia storta perché fanno fatica".