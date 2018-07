Milan, Gattuso: "Mettiamo da parte gli alibi. Nessuno ha chiesto la cessione"

Gennaro Gattuso prova a trasmettere un po' di fiducia nel giorno del raduno del Milan, nel bel mezzo della 'tempesta societaria' con l'ormai certo cambio di proprietà e il passaggio del club nelle mani del fondo Elliott.



"Dobbiamo ripartire con grande entusiasmo: gli alibi vanno mettono da parte, siamo qua per lavorare. Poi vedremo dove arriveremo, i problemi ci sono e ci sono stati, ma noi abbiamo il dovere di guardare avanti. Sono stati 50 giorni non facili per me ma ho passato di peggio, anche in società non come il Milan - ha detto -. Ho sentito tante voci, ma a oggi nessun giocatore ha chiesto di andare via" sottolinea il tecnico rossonero.



Il mercato in entrata tiene banco: "Spero che arrivi qualcuno perché penso ce ne sia bisogno. Possiamo anche stare così, anche se sono consapevole le altre squadre, che erano già forti, si sono rinforzate. Non dobbiamo prendere tanto per prendere, dobbiamo prendere giocatori funzionali che possano garantire un miglioramento".



"Ci vuole un'alternativa all'attaccante esterno - prosegue Gattuso - una mezz'ala con le stesse caratteristiche di Kessie. Abbiamo quattro attaccanti: se non si muove nessun attaccante l'attaccante non si fa e si va alla ricerca degli altri ruoli. Spero che Bacca arrivi con la voglia di sudare e non con la voglia di andar via per forza. Se rimane qua deve rimanere come dico io e non come dice lui: se ha bisogno di coccole gliele faccio".



Finora sono sono stati tre gli acquisti, l'ultimo è Halilovic: "Può giocare mezzala. Ha caratteristiche ben precise, ma io lo vedo lì anziché mezza punta. E' totalmente diverso da Kessié, ha più qualità e meno corsa, ma può fare bene".



Non è ancora chiaro se il Diavolo disputerà le coppe (si attende la sentenza del Tas): "L'obiettivo è prepararci con la testa, pensando che giocheremo in Europa. Se non la faremo pazienza, andremo alla ricerca di altri stimoli".



Sul dualismo tra Donnarumma e Reina: "Chi sta meglio gioca, meglio avere due grandi portieri che non averli. Starà a me la difficoltà scegliere ma va bene così".



Possibile qualche novità tattica: "Ripartiremo da dove abbiamo finito, ma dobbiamo cominciare anche a lavorare su qualche concetto nuovo, come ad esempio la difesa a tre a partita in corso. Rimarrà sicuramente il centrocampo a tre, per il resto stiamo pensando a qualche modifica".