Milan, Gattuso: "Mercato? Ci servono leader. Non pensiamo alla Juventus"

Vietato commettere altri passi falsi. Il Milan, in piena lotta per l'Europa League ha un solo risultato a disposizione a San Siro contro il Verona. "Una settimana fa queste mura ancora tremavano, non dobbiamo ripetere gli errori commessi con il Benevento. Non possiamo sbagliare. Priorità a domani e poi avremo 4 giorni per la Juventus. La storia ci dice che con le piccole fatichiamo, ci vuole testa e massimo sforzo. La testa non deve andare ai bianconeri" avverte Gennaro Gattuso alla vigilia del match.



"Ricordiamoci le pappine che ci hanno dato - prosegue il tecnico - e il bruciore di stomaco che ci hanno fatto vivere dopo il 3-0 dell'andata. Dobbiamo sentire prima la puzza di bruciato e ricordarci che abbiamo sempre faticato con loro. In questi giorni ho visto una grande intensità in allenamento oltre a freschezza fisica e mentale".



Sulla condizione della squadra: "Non dobbiamo pensare di star male fisicamente, nessuno è brillante a tre giornate dalla fine, ma servono voglia e mentalità. Non dimentico da dove siamo partiti e in che condizioni eravamo, ora dobbiamo capire la nostra forza e i nostri obiettivi".



In settimana ha tenuto banco l'arbitraggio di Roma-Liverpool con i dirigenti giallorossi a invocare l'uso della VAR: "La VAR cancella gli equivoci e funziona. Non capisco come l'Uefa possa farsi male da sola, c'è in ballo denaro e molto in gioco. È una cosa che funziona, perché non averlo nelle coppe europee? Vorrei dire tante cose ma non sta a me giudicare perché, faccio l'allenatore del Milan. Non capisco cosa facciano gli arbitri di linea. Lì non si vede nulla, è una zona buia".



Spazio quindi al mercato: "Per migliorare questa squadra servano tre o quattro giocatori. Siamo giovani, per alzare l'asticella sono necessari spirito e mentalità, e uomini abituati a un certo tipo di gare. Può essere vero che stiamo cercando elementi di esperienza ma non basta, cerco leader e gente che sappia giocare a calcio. Bonaventura? Ha un contratto e non mi ha mai detto che vuole andare via".



Sugli infortunati: "Biglia è un pazzo scatenato, vuole correre, è sempre a disposizione, gli altri si allenano e lui è a bordo campo a spronarli e io vado alla ricerca di tutto questo. E' ancora storto, ma lui vuole recuperare, non credo potremo rischiare così tanto per la finale. Su di lui ne ho sentite di cotte e di crude, così come su Calhanoglu, ma la sua mentalità è da campione e per me è un giocatore fondamentale. Romagnoli ha fatto tutto con i compagni, può essere della gara ma vediamo domani".