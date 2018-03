Milan, Gattuso: "Martelliamo, martelliamo, martelliamo: è una finale"

Lasciate stare il rinnovo, perché magari i tifosi del Milan lo attendono, ma Rino Gattuso proprio no. "Non ci penso a parlare del mio contratto oggi. Non c'è alcun problema, io devo solo pensare a lavorare e poi la società sa sempre dove trovarmi". Milan-Chievo, ecco qual è la priorità del tecnico: dopo l'eliminazione dall'Europa League c'è solo un modo per continuare a tenere viva la stagione, proseguire la rimonta Champions in campionato.



"Ora dobbiamo pensare solo al Chievo, poi il campionato si fermerà e recupereremo qualche ragazzo. Dobbiamo viverla come una finale, soprattutto perché abbiamo tempo zero per prepararla. È una partita trappola. Sono in una classifica che non gli appartiene, ma si conoscono benissimo perché sono insieme da anni. Poi il fatto che a San Siro non abbiano vinto mi preoccupa, dobbiamo fare di tutto per vincere. È cruciale vincere prima della pausa. Serve partire fortissimo dal primo minuto. Domani dobbiamo fare l'ultimo sforzo mentale e fisico, martelliamo martelliamo martelliamo e poi penseremo al riposo".



"Calabria non ha recuperato, Abate uguale e a noi servirà avere gente al 100% perché c'è da battagliare. Conti si sta allenando, oggi decidiamo se portarlo in panchina o no. Non siamo in un momento di grande brillantezza, qualcuno ha bisogno di recuperare e di riposare, ma non deve essere un alibi. Non è un caso che dopo la gara di domani ci saranno due giorni di recupero e la settimana dopo altri due ancora. Abbiamo giocato quasi sempre con gli stessi ogni tre giorni ed è normale avere fatica nelle gambe. Faremo una pausa di qualità".



"Oggi la priorità è fare bene e respirare l'area di giovedì, noi dobbiamo vivere sui quei campi e stare su quei palcoscenici. Dobbiamo mettercela tutta e lavorare ogni giorno al massimo, poi la dirigenza non scappa e ne parleremo. Devo continuare sul lavoro che ho cominciato 4 mesi fa, convincere i miei ragazzi che sono forti e vivere alla giornata. Io a casa non pianifico o faccio tabelle, vivo ogni gara con questi ragazzi eccezionali che mi danno tutto. Sono loro la mia fortuna, credono fortemente in me e tutto ciò che dico loro. L'obiettivo è ricordare queste due serate di Europa League e metterci in testa che vogliamo fare anche l'anno prossimo queste sfide".



"A Londra eravamo 4-4-2 ma abbiamo sviluppato la manovra come tutte le altre gare, con gli stessi movimenti. Ma ci sono cose che non mi sono piaciute, come i troppi tiri in porta lasciati a loro. Ci sono pro e contro, ma questa è una squadra che deve giocare con equilibrio perché senza sembriamo una banda musicale. Anche a me piacerebbe giocare tutti in attacco, ma bisogna stare cauti e la priorità va all'equilibrio massimo. Perché quando non lo abbiamo, andiamo in massima difficoltà".