Milan, Gattuso: "Leonardo? Il nostro rapporto non è la priorità"

Un buon Milan, senza dubbio. Forse anche meglio del previsto. Rino Gattuso analizza così la sfida di International Champions Cup contro uno United decimato dalle assenze: "Mi aspettavo qualcosa di meno, sono contento della prestazione. Mi è piaciuta la mentalità dei giovani, abbiamo iniziato a giocare spesso dal basso. Sono molto soddisfatto. Mi è piaciuto quasi tutto. Certamente siamo stati avvantaggiati dall’assenza di alcuni giocatori del Manchester".



"Leonardo l'ho avuto da compagno di squadra, da allenatore e da dirigente. C’è grande rispetto per lui. Abbiamo avuto qualche problema in passato, ma ci siamo chiariti un po’ di anni fa. In questo momento la priorità non è il nostro rapporto, ma riportare in alto il Milan. La telefonata di Scaroni? Mi fa ridere questa storia. Io sono tranquillo, sono contento della chiamata del presidente, ma io la tranquillità la trovo nel lavoro quotidiano. Io comunque non mi fascio la testa prima di averla rotta".



"Sono un po’ di giorni che con Suso stiamo provando a fare qualcosa di nuovo, come per esempio attaccare la profondità. È stato bravo ad ascoltare me e il mio staff. Può fare bene anche senza palla tra i piedi. Ho grande fiducia in Musacchio, Reina può darci tanto sia dentro che fuori dal campo, abbiamo tante partite, vedremo quale sarà la soluzione. Bacca? Non ho nessun problema con lui. So che lui vuole giocare ancora in Spagna. Se vuole rimanere bene, altrimenti meglio che vada via".