Milan, Gattuso: "Lenti e lunghi, senza il Var non si vinceva"

Rino Gattuso salva il risultato e, in parte, l'atteggiamento. Il Milan batte 3-2 il Chievo con un altro gol decisivo di André Silva e resta in corsa per la Champions.



"Sapevamo che dovevamo far fatica, qualche giocatore non è al 100%: abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo avuto il 72-73% di possesso palla, eravamo lenti e un po' lunghi, ci è andata molto bene. Ora avremo due giorni e mezzo di riposo, non potranno che far bene. Il 3-3-4? In questo momento non possiamo sbagliare, il pareggio non serve a nulla se vogliamo a giocarci il posto in Champions League. La squadra ha grande veemenza e vitalità".



"Senza il Var questa partita non si portava a casa: ci sono stati tanti episodi dubbi. Purtroppo il palleggio era troppo blando, troppi passaggi senza nessun senso, eravamo divisi in due blocchi, 5 attaccavano e 5 difendevano e il centrocampo è scomparso. Abbiamo fatto la stessa prestazione che abbiamo fatto con l'Arsenal e così non va bene".



"Cos'è successo col team manager Romeo? Volevo spaccargli il telefono, poi glielo ricompravo (sorride, ndr). Mi dicevano che mancavano 2 minuti, poi 3, stavo impazzendo. Se mi dava il telefono glielo spaccavo per terra".



"Kailinic? Domani è un altro giorno, nel calcio non si porta rancore. Però ho 25 giocatori e la regola vale per tutti. Sanno dal primo giorno che voglio veemenza in allenamento. Sono un allenatore molto aperto, voglio vedere impegno per quell'ora e mezza. Chi non si allena bene rimane a casa. Da parte mia sicuramente è tutto passato, il rancore non porta a nessuna parte. André Silva deve lavorare e fare un percorso di crescita. Ha grandissima voglia, è un grande professionista, ci mette tantissimo impegno. Ha tanti margini di miglioramento"



"Musacchio mi ha emozionato oggi. Ho preferito Zapata e non lui anche oggi. È un sudamericano di quelli veri, è uno che nello spogliatoio si comporta da leader e non fa passare mai nulla. Si merita tutte le cose migliori al mondo, è uno che ti parla in faccia. Sono gli atleti e gli uomini che piacciono a me. Ieri abbiamo preparato la partita non come piace a me, con la paura di perdere qualche giocatore. Ne abbiamo tanti con piccoli acciacchi. Rodriguez si sentiva il flessore in fiamme e ha rischiato. Oggi ho visto una squadra che voleva vincere a tutti i costi".