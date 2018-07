Milan, Gattuso: "Leggo che rischio il posto..."

A Rino Gattuso piacerà anche l'International Champions Cup, a differenza di Mourinho, ma è evidente che per lui, come per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati, in questo periodo dell'anno il calciomercato viene prima di ogni cosa, anche nella lontana America: "I ragazzi sono sempre al telefonino, vanno sul web, leggono tutto e parlano con i procuratori - spiega il tecnico del Milan -. Anche ai miei tempi era così. Finché il mercato non si chiude, se ne parlerà sempre e porta un po’ di malumore. Chi fa l’attaccante sente che arriva un altro attaccante, chi fa il centrocampista sente che può arrivare un altro centrocampista e anche da parte mia leggo tutti i giorni che rischio il posto, la tranquillità deve dartela la voglia di lavorare e la professionalità".



In realtà non sembra affatto che rischi: negli ultimi giorni Elliott ha ribadito la fiducia all'allenatore: "Stiamo lavorando molto bene - spiega Gattuso alla vigilia dell'amichevole col Tottenham -. Le gambe saranno po’ appesantite, mi aspetto una partita molto tosta. Ai miei chiedo di dare continuità al nostro lavoro, di far rivedere quello che abbiamo fatto con lo United e crescere di qualità. Per noi deve essere un orgoglio affrontare queste squadre e queste tipologie di gare, è un percorso che ci serve. Io sono molto contento e soddisfatto di come abbiamo lavorato. L’atmosfera che c’è è ottima, si fa fatica ma non ho mai visto nervosismo che invece è classico quando si è stanchi. I ragazzi invece hanno sopportato tutto con grande serietà".