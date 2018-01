Milan, Gattuso: "Lazio grande squadra, alziamo l'asticella"

Il Milan reduce da due vittorie di fila in campionato va a caccia di conferme nel doppio impegno nel giro di 72 ore contro la Lazio rivelazione della stagione e Gennaro Gattuso sa bene che questo può essere un momento di svolta per la stagione dei rossoneri: "Domani ci aspetta una gara molto difficile - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia - dobbiamo fare una grandissima prestazione e sfruttare il fattore campo. Ci siamo preparati bene, sono convinto che faremo una grande partita. Pensiamo alla gara di domani, poi penseremo al match di mercoledì in Coppa".

Un vantaggio per i rossoneri potrebbe essere l'assenza del capocannoniere Immobile, ma Gattuso non si fida: "Non c'è Immobile, ma ci sono Felipe Anderson o Nani: ho visto la gara con l'Udinese e al novantesimo non avevano nemmeno la maglia sudata, fanno tutto con semplicità e convinzione. La Lazio - continua il tecnico - porta nell'area di rigore sempre 4-5 giocatori, bisogna fare attenzione perché quando ribaltano l'azione fanno paura, si trovano senza guardarsi. Adesso dobbiamo alzare l'asticella perchè a Cagliari ci è andata bene".

Gattuso fa i complimenti a Inzaghi ("Lui è più bravo di me e ha più esperienza. Da parte mia c'è tanto da imparare"), ma non vuole regalare nessun vantaggio al collega: "Uno tra Calabria e Antonelli giocherà sicuro, ma non dico chi". In avanti invece odore di conferma per Kalinic: "Segna poco? Metterei la firma per vederlo come contro il Cagliari. Il secondo gol e il rigore sono suoi".

"In settimana abbiamo lavorato bene - continua Gattuso - Ora deve parlare il campo, in queste partite si farà turn over e avremmo bisogno di tutti. Gattuso più rilassato? Non conosco la parola. Vedo come si allena la squadra e sono più tranquillo vedendo l'aria che si respira a Milanello. Fa parte del calcio e della mentalità dei giocatori. Sono soddisfatto di quello che vedo e non parlo solo della partita".

"Le parole di Nesta? Ci metterei la firma che tra due o tre anni sarà lui ad allenare il Milan. Sandro sa che questa è casa sua. Gli diamo una stanza quando vuole. Ci può dare una mano in difesa, lui è un maestro e per lui le porte di Milanello sono sempre aperte. Non so dove possiamo arrivare, vediamo partita per partita, ma comunque rispetto quello che dice Sandro. Romagnoli erede di Nesta? Lui è un '95, ci aspettiamo di tutto da lui. Ha avuto qualche infortunio, ma ci mette tantissima voglia: sta un'ora in più in palestra e a fare fisioterapia. Può fare ancora di più".