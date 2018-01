Milan, Gattuso: "La sosta ci ha fatto bene. Mercato? Crediamo in questa rosa"

"Devo dire che la squadra è tornata bene. Hanno lavorato bene in ferie e stanno lavorando bene a Milanello, sono molto contento per come sono arrivati, ma non avevo dubbi". E' un Rino Gattuso molto soddisfatto quello che parla alla Gazzetta dello Sport a margine di un evento Diesel in piazza San Babila: il Milan sembra pronto per l'insidiosa trasferta di Cagliari in programma domenica alle 18.



"La sosta ci ha fatto bene anche mentalmente - aggiunge il tecnico rossonero - perché abbiamo staccato con la testa. I ragazzi sono tornati con la voglia giusta e tante aspettative".



Si può guardare dunque con relativa tranquillità al presente e al futuro: "Dal 2018 mi aspetto voglia, passione e desiderio di dare qualcosa in più. Perché abbiamo la possibilità di fare qualcosa in più, soprattutto se continueremo a migliorare nei singoli. Ora ci aspettano undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per gara, la rosa è ampia e l’obiettivo è dare fiducia a coloro che offrono continuità nelle prestazioni".



Gattuso infine si mostra d'accordo con le strategie messe in atto dal club: "La scelta di non fare mercato in entrata poggia su basi ben chiare. È stata fatta perché crediamo tutti fortemente in questa rosa".