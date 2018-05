Milan, Gattuso: "La Coppa per salvare la stagione, Suso dovrebbe farcela"

Il poker al Verona è già in archivio. Rino Gattuso si gode per un attimo il successo, ma il pensiero è a mercoledì, alla finale di Coppa Italia contro la Juve: "Giochiamo contro una grande squadra che vince da tanti anni - spiega a Premium Sport -. Bisogna arrivarci bene: non sempre le finali le vincono i più forti. Le motivazioni e le energie per questo tipo di partita vengono da sole, dobbiamo preparare la partita a livello tattico".



"È la partita più importante dell'anno e ci può salvare la stagione. In questo momento la Juventus ci è superiore, sappiamo che ha qualcosa in più. Negli ultimi 6-7 anni ha scritto pagine di storia, come abbiamo fatto noi dall'87 agli Anni 2000. Dobbiamo fare una grande partita per fare l'impresa"



"Col Verona abbiamo fatto una buona prestazione. Anche nella mia gestione abbiamo sempre fatto fatica con le piccole, c'era paura di ripetere la prova col Benevento. Ma avevo detto che dopo Bologna avevo visto la squadra più libera nella mente e ho avuto la conferma. Questo club si porta dietro questo problema da anni, è una questione di mentalità: non si spiega come col Napoli o la Roma fai grandi prestazioni e poi... Bisogna giocare sempre con voglia, rabbia e attenzione: anche oggi al 70' abbiamo spento la luce e abbiamo fatto di tutto per far segnare gli avversari""



"Cutrone o Kalinic in Coppa? Vediamo. Suso ha preso una ginocchiata, una 'vecchietta', ma dovrebbe recuperare. La cosa bella di Calhanoglu è che un numero dieci di nuova generazione, interpreta il calcio non solo a livello tecnico, ma abbina quantità e corsa. È un giocatore importante, macina chilometri, va sul fondo, va al tiro, chiude la linee di passaggio".