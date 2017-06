Milan, Gattuso: "Io non mollavo mai. E quella forchetta a Oddo..."

"Il giorno prima di Milan-Manchester United c'era una lumaca per terra e i miei compagni dicevano che non avrei avuto il coraggio di mangiarla. 'Mettiamo 500 euro a testa - dissi - e diamo i soldi ai quattro preparatori atletici'. Ho preso la lumaca, l'ho mangiata e ho dato 1500 euro ai preparatori". Gennaro Ivan Gattuso non è più un calciatore sfrontato mangia-lumache, ma se il Milan l'ha fatto tornare alla base è per lo spirito che sta dietro i suoi gesti. Guiderà la Primavera, poi magari si farà sentire anche in altro modo: "Il Milan non è dei giocatori, ma dei tifosi. Ha una storia e bisogna rispettarla. Non si può pensare che chi indossa quella maglia possa fare quello che vuole. Negli ultimi anni ho notato che tantissimi giovani vivono nel loro mondo, gli manca il rispetto in ciò che li circonda. Io ero quello che non mollava mai, che doveva tenere alto il morale. In questo mi trovavo bene, mi piaceva caricare i miei compagni prima delle partite".



Non c'è un nuovo Gattuso ("Ma non è quello il punto"): rispetto ai suoi anni d'oro è tutto diverso: "Una volta Oddo rompeva le scatole, ho preso la forchetta e gliel'ho tirata sulla coscia. Oggi il problema è che far rispettare le regole è difficile: quando giocavo io nello spogliatoio la musica era italiana, quando sono andato via c'era solo musica hip-hop. Questa cosa mi turbava, non per essere razzisti, ma in quel contesto si usava così: anche a Glasgow si ascoltava solo musica scozzese". Chissà cosa farà ascoltare lui ai ragazzini: "Ho scelto di ripartire dal basso, credo sia la soluzione migliore per me. E’ ovvio che un giorno punterò ad allenare la squadra per cui ho tifato per tanti anni. Il percorso da allenatore è lungo, ma mi auguro di avere questa possibilità".