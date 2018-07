Milan, Gattuso indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico: "Nessun ruolo operativo"

Rino Gattuso, allenatore del Milan, finisce tra gli indagati nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio di denaro coordinata dalla Procura di Ivrea. Come riporta l'Ansa l'inchiesta partita nel 2010 ha portato a nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, e ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui il tecnico rossonero.



Gattuso, nella fattispecie, è indagato per trasferimento fraudolento di valori: il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola 'Tre Olmi' di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori strumento di riciclaggio. L'azienda in questione sarebbe riconducibile a Pasquale Motta, imprenditore legato alla 'ndrangheta secondo gli investigatori e arrestato nell'ambito di questa stessa inchiesta.

LA NOTA DI GATTUSO

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, in merito alla notizia apparsa nelle ultime ore sugli organi di informazione, precisa in una nota "che il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l'attività di indagine. L'indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato a quella società, dalla quale il Sig. Gattuso era uscito dopo un breve periodo. Il Sig. Gattuso in suddetta società non ha mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale".