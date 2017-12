Milan, Gattuso: "Il ritiro era il minimo, Bonucci è un esempio"

Il Milan vive un periodo difficilissimo, reduce dal tracollo di Verona e da una settimana di ritiro punitivo la squadra di Gattuso si prepara ad ospitare l'Atalanta a San Siro e il tecnico alla vigilia difende la propria decisione: "Dopo un punto in due partite con Verona e Benevento era il minimo andare in ritiro, non mi interessa se è un provvedimento antico o no, ma voglio dire in modo molto chiaro che nessun giocatore si è opposto come ho letto da qualche parte, erano tutti d'accordo, remiamo tutti nella stessa direzione. Se ho pensato alle dimissioni? Assolutamente no, come ho detto io qui ho una grande chance e voglio giocarmela".

E per giocarsela Gattuso non sembra intenzionato ad ascoltare i consigli di Berlusconi, almeno per ora: "Non c’è nulla di nuovo, in 14 anni di Milan ho sentito sempre le stesse cose, è il segreto di Pulcinella che lui vuol giocare così, poi io valuto i miei giocatori in rosa e decido. Comunque avrete visto che Suso nelle ultime due partite sta cambiando posizione. Poi il Milan ha giocato con diversi schemi e anche con l’albero di natale qualcosina abbiamo vinto… Il nostro DNA è solo sulla difesa a 4, davanti abbiamo cambiato spesso. Poi non voglio fare polemica.”

A proposito di polemiche, ha fatto molto discutere in settimana il caso Bonucci: "Sapete bene cosa ho detto su di lui, non devo fargli le carezze - ha detto Gattuso - ma quello che dico l’ho detto dopo averlo toccato con mano. Lavora sempre tantissimo, ci mette sempre la faccia, è un esempio. È uno dei giocatori che fa di tutto per uscire dai problemi, che si assume le responsabilità e tutti lo seguono. Non ci vedo nulla di strano che sia andato a mangiare con gli ex compagni, fa rumore dopo Verona, ma non ci vedo niente di strano, l'ho fatto anch'io quando giocavo".

Poi l'attenzione si sposta sull'Atalanta: "È una squadra che vola, che non molla di un centimetro, che partita dopo partita migliora la condizione fisica, nonostante l’Europa. Con loro dovremo stare attenti a non concedere le ripartenze, dovremo giocare dritto per dritto, palle facili, senza perdere palla in uscita e cercando di stare corti, perché questo è un nostro grande problema. Mi aspetto la stessa mentalità dei primi 20 minuti col Bologna perché domani sarà una partita durissima contro avversari di qualità".

Parlando della sfida alla squadra di Gasperini, Gattuso ne approfitta anche per mandare un messaggio ai tifosi: "Dobbiamo partire bene, per portare i nostri tifosi dalla nostra parte, spero non ci sia contestazione preventiva. So quanto fa male San Siro quando fischia. Se faremo schifo spero lo facciano a fine partita dopo averci sostenuto”.