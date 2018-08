Milan, Gattuso: "Higuain non basta, la squadra spegne la luce"

Luci tante, ombre pure, almeno secondo Rino Gattuso. Il Milan perde 3-1 col Real Madrid e al di là della gioia per il gol di Higuain al debutto in rossonero restano i limiti di una squadra che non riesce ancora a fare il salto di qualità. "L'anno scorso avevamo un difetto, anzi il nostro peggior difetto: essere belli e non portare nulla a casa - spiega il tecnico -. Dobbiamo lavorare soprattutto per evitare di prendere gol al 46' e al 91', dobbiamo migliorare questo aspetto perché non è un caso".



"È stata una buona partita, la prestazione è stata importante. La squadra sta bene ed esprime un buon gioco, ho visto Romagnoli parlare con Biglia, noto che i compagni si aiutano tra di loro e questa è la strada giusta. Sono molto contento perchè ci siamo rafforzati. Il divario con la Juve resta molto ampio ma siamo giovani e sulla strada giusta: continuando così possiamo colmare il divario. Higuain? Solo con lui non si va da nessuna parte".



"Ho ancora la sensazione che la squadra si accontenti, dobbiamo migliorare, senza spegnere la luce e rimanendo sempre sul pezzo. Non deve mancare la cattiveria agonistica. L'80% di questa squadra si conosce e i nuovi possono darci una grande mano. Mi è piaciuto molto come sono entrati in campo Caldara e Bacca. I singoli alla lunga fanno la differenza, ma preferisco parlare sempre di collettivo".