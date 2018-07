Milan, Gattuso ha la fiducia di Elliott

Antonio Conte non sarà il tecnico del Milan. Almeno, non adesso, non quest'estate. Secondo le fonti di Premium Sport, le recenti indiscrezioni sul possibile clamoroso ribaltone sulla panchina rossonera sono prive di fondamento. L'allenatore, infatti, resterà Rino Gattuso che ha cominciato e finirà il ritiro con la squadra, guidandola sicuramente all'inizio della stagione che comincerà tra un mese.



L’unico nome apparso nel comunicato del fondo Elliott, nel giorno dell'insediamento ufficiale, è proprio quello di Gattuso: l'allenatore attuale riscuote la piena fiducia della nuova proprietà che non ha intenzione di cambiare la guida tecnica.