Milan, Gattuso: "Grande rammarico, manca sempre il colpo del ko"

Gennaro Gattuso commenta così l'1-1 sul campo dell'Udinese: "C’è grande rammarico perché abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, abbiamo giocato con personalità, con voglia e con i concetti giusti - le parole a Premium Sport - . Dispiace ma ci sta, siamo una squadra giovane e molte volte possono succedere questi episodi".



Il tecnico cerca il difetto di questo Milan: "Ci manca il colpo del ko, abbiamo le possibilità di fare più gol e dobbiamo migliorare. Ma Roma non è stata costruita in un giorno, ci serve tempo e stiamo crescendo: oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione". La partita è cambiata dopo il rosso a Calabria: "Questa squadra non è cattiva ma è la sesta espulsione della stagione: dobbiamo migliorare su questo aspetto, anche prendendo qualche legnata sui denti. L’esperienza non si compra al supermercato ma Davide ha fatto una grande partita prima del cartellino".



In conferenza ha detto di aver visto qualche giocatore scontento: "Io stresso i giocatori dentro il campo, non fuori, e quando si lavora bisogna farlo con voglia, poi fuori dal campo lascio molto tranquilli i giocatori. Voglio vedere il veleno e sono contento se qualcuno mi guarda male e si arrabbia. Però quando propongo qualcosa la voglia non deve mai mancare, voglio grande partecipazione. Giocheremo ancora tante partite e abbiamo bisogno di tutti, poi per qualsiasi problema sono sempre aperto per parlare ma nessuno deve lasciare niente al caso".



Andrè Silva è sembrato ancora in difficoltà: "Ha fatto un buonissima partita. Ha grandi qualità, ci può dare di più ma ha avuto grandi spunti. Deve essere più cattivo, quando ha una mezza occasione deve spaccare la porta ma le qualità non si discutono". Non sarà Brad Pitt ma a chi assomiglia questo Milan? "Assomiglia a me, io non sono bello, ho la barba imperfetta e ho le occhiaie”.