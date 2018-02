Milan, Gattuso: "Futuro? Aspetto anche fino al 31 agosto..."

Dopo le vittorie contro Spal e Ludogorets il Milan è atteso scontro diretto con la Sampdoria a San Siro. "Non possiamo sbagliare, sono tre punti sopra di noi. Lo sappiamo già da molto tempo. La classifica non è bellissima. Dobbiamo prepararla bene: c'è grandissimo rispetto, giochiamo contro una squadra ben organizzata ed allenata. Bisogna fare una grandissima prestazione. Non voglio sentir parlare di stanchezza: a volte questa parte anche dalla testa. Nei primi 20 minuti contro il Ludogorets non ero contento perché sembrava ci risparmiassimo. Se domani giochiamo timorosi e bassi si rischia grosso" spiega Gattuso nella conferenza stampa della vigilia.



Con i blucerchiati di Giampaolo ("E' un professore, quando l'ho sentito parlare a Coverciano mi ha affascinato, mi ha aperto un mondo") il Diavolo è chiamato a confermare i recenti miglioramenti, soprattutto in difesa dove Bonucci sembra tornato quasi ai livelli della Juve: "Leo deve essere un esempio per questa squadra. Il campione è quello che si allena sempre 1000 all'ora, rompe le scatole, il campione è questo. Ci mette grande veemenza e professionalità in tutto quello che fa. Per tantissimi anni lo spogliatoio è stato condiviso da grandi campioni e grandissimi professionisti. Noi abbiamo bisogno di questi esempi. Sono orgoglioso di allenarlo".



Al Meazza mancherà lo squalificato Kessié ma il tecnico non chiarisce chi giocherà al posto dell'ivoriano: "Montolivo dà esperienza e qualità, Locatelli dà freschezza e qualche inserimento in più". Ci sarà invece Cutrone: "Stiamo calmi con lui, è giovane e deve crescere. Voliamo basso, deve lavorare, non deve pensare che in questo momento è il giocatore più giovane della storia del Milan che ha fatto più gol. Spero si trovi una bella fidanzata, così starà a casa. Deve lavorare, riposare e fare l'amore".



"Nessuno deve mollare - prosegue Gattuso-, lo dimostra che Borini entra e fa due gol in dieci minuti di partita, Rodriguez che entra e fa gol su rigore. Qualcuno non è contento e ci sta, ma bisogna lavorare e farsi trovare pronti. Non solo a livello personale ma per il bene della squadra. E' questo il nocciolo, in questo momento è anche qualcosa di nuovo che voglio toccare con mano".

Dal presente al futuro il passo è breve visto che sarebbero arrivate dall'estero offerte per l'allenatore rossonero: "Per me c'è il Milan, spero di rimanere qua il più a lungo possibile. Sento grande responsabilità, la priorità è rimanere qua il più a lungo possibile. L'ultimo dei problemi sono io, ringrazio Fassone e Mirabelli, se sono qua è perché hanno creduto in me. Posso aspettare anche fino al 31 agosto, la priorità è il Milan. Sono mancato 5 anni e spero di rimanere il più a lungo possibile".



Gattuso spiega quindi come è maturato il ritorno a Milanello: "Senza Mirabelli non avrei accettato, mi ha chiamato tante volte, la mia paura era di non poter trarre il massimo dai ragazzi di 18/19 anni ma poi ho visto che a Pisa avevo lavorato con dei classe 97. Sono venuto perché ho visto una società che mi apprezzava, Mirabelli sapeva come lavoravo. La pressione la sento anche quando faccio gli allenamenti, sono fatto così, metto impegno in tutto quello che faccio. Ho provato a gestire le cose calcistiche in modo diverso ma non sono io. Preferisco soffrire e fare un po' di fatica in più".



In chiusura spazio alla pace curva-Donnarumma: "E' un gesto che mi aspettavo da un po' di tempo, lo ha facilitato anche la tribuna più bassa. E' un ragazzo giovane, ha grande senso di appartenenza, può crescere ancora tanto, ha bisogno di affetto. Non quantifichiamo quello che guadagna, ha bisogno di grande affetto sia da parte nostra che da parte dei nostri tifosi. Mi ha fatto piacere e sono molto contento".