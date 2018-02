Milan, Gattuso frena gli entusiasmi: "Non siamo come Brad Pitt"

Il Milan è reduce da tre vittorie di fila in campionato e va a caccia del poker sul campo dell'Udinese dell'ex Oddo, di cui Gennaro Gattuso ha parlato benissimo nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Con Massimo abbiamo condiviso tantissimo - ha detto il tecnico rossonero - È un personaggio molto intelligente. Quando passavamo le serate insieme faceva anche ridere, ma è una persona intelligentissima. È stato un compagno con cui mi sono divertito tantissimo. Lui sentiva meno di me le partite, io ero più nervoso, quante cinquine che si è preso...".

"Noi stiamo lavorando bene - continua Gattuso - ma per battere l'Udinese domani bisognerà fare una grandissima partita, loro sono una squadra molto fisica e organizzata, nell'ultimo periodo hanno fatto peggio solo di Juve e Napoli. Gli ultimi risultati sono merito dei ragazzi, io credo fortemente che questo gruppo abbia qualità, ma ora dobbiamo rimanere compatti. Ultimamente giocano sempre gli stessi, ma io ho bisogno di tutti e dobbiamo essere squadra anche se è normale che chi non gioca abbia il muso lungo".

Poi il discorso si sposta sulla formazione che scenderà in campo a Udine, ma Gattuso resta abbottonato: "André Silva potrebbe giocare titolare, Kessié non ha bisogno di riposare, ma di migliorare negli inserimenti come Bonaventura, se arriva più lucido negli ultimi 20 metri può fare 10 gol. Suso? È un ragazzo che dà grande disponibilità, che fa sempre le due fasi. Io vedo un giocatore che sta facendo qualcosa di nuovo, è normale che ci aspettiamo qualche gol dalla sua mattonella, ma me lo tengo comunque stretto. Calabria gioca come un quarantenne, la sua dote migliore è l'umiltà. Cutrone è un tarantolato, sempre pronto e per noi è importantissimo".

Dai media cominciano ad arrivare i primi complimenti convinti per il Gattuso allenatore, ma il tecnico dei rossoneri non ci pensa: "I complimenti fanno piacere, ma non mi interessano: non possiamo dimenticare quello che eravamo due mesi fa. Non possiamo illuderci di essere come Brad Pitt, dobbiamo essere brutti come la mia faccia. Dobbiamo ricordare che la Sampdoria ha ancora 3 punti più di noi".

Infine un aggiornamento sulle condizioni di Conti ("Sta facendo il riscaldamento con noi, ci sta dando sensazioni positive, ma è ancora presto. Ci vorrà un mese ancora prima che possa lavorare con la squadra") e una battuta su Costacurta ai vertici della Federazione: "Billy è una persona onesta e schietta, adesso ha un compito importantissimo, che si merita. Il calcio italiano passa soprattutto dalla Nazionale, spero che non sbagli la scelta dell'allenatore altrimenti se la prenderanno con lui..."