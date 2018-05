Milan, Gattuso: "Donnarumma sbaglia perché non è tranquillo"

Ripartire non è facile, ma è il verbo più utilizzato a Milanello negli ultimi giorni. La mazzata subita nella finale di Coppa Italia contro la Juve è stata tremenda, ma ora il Milan ha altre due gare chiave, altri due scontri diretti in chiave Europa League, contro Atalanta e Fiorentina. L'obiettivo è centrare il sesto posto per qualificarsi ed evitare i preliminari: ecco le dichiarazioni di Rino Gattuso in conferenza.



"C'è enorme delusione. Alla squadra ho detto subito di metterla via e pensare al campionato. Noi del Milan abbiamo il dovere di rialzarci ed andare in Europa League direttamente. L'Atalanta è tutto l'anno che è in forma: dobbiamo ripartire dai primi 55 minuti fatti contro la Juve, anche se sono squadre diverse. Non dobbiamo perdere palla in uscita".



"Ai ragazzi ho fatto i complimenti per come si sono allenati negli ultimi giorni. Si è lavorato sulla testa, non dobbiamo dare colpe a nessuno, il primo responsabile sono io. subito si è preso le sue responsabilità. Donnarumma ha fatto due errori, è un dato di fatto, ma il bello del calcio è avere subito un'altra possibilità e potersi rifare subito, cercare di farsi perdonare. Se lui ha fatto qualche errore in più è perché non è tranquillo. Ci ha messo anche del suo, ma ci sono troppe voci. Tre giorni prima della finale di Coppa Italia si è parlato di un incontro col Paris Saint-Germain, è una cosa incredibile. Sta pagando tutto questo, ha 19 anni".



"Fermarsi di più a Milanello? I ragazzi già lo fanno, qualcosa in questi mesi è cambiato e mi piace. Negli ultimi mesi molti ragazzi sono cambiati di testa: lavorano di più, si fermano di più. cercano il lavoro extra. Abbiamo giovani del 96, 96, 97, 98, 99 e a questi ragazzi vanno affiancati degli uomini di esperienza che siano leader in allenamento. André Silva deve fare molto di più: il suo talento è innegabile, a volte devi anche farti aiutare. Se ti alleni in un certo modo perché giochi poco, non va bene".



"Meglio settimi o ottavi? Sto dibattito non me lo sono mai posto. Siamo la squadra che ha giocato di più in Italia, 57 partite in 52 settimane. In caso di settimo posto dovremmo trovarci qua intorno all'11 giugno, con sei partite di preliminari ed inizia il campionato che sei stanco. Ma non è quello il problema, non fasciamoci la testa e pensiamo all'Atalanta. Però sicuramente preferisco fare l'Europa che rimanere solo in Serie A con una a settimana".