Milan, Gattuso: "Donnarumma, resta! Puoi diventare una bandiera"

Il ritorno al Milan, le prospettive di mercato, la Juve e un consiglio a Donnarumma. Rino Gattuso, nuovo allenatore della Primavera rossonera (alle 15 ha varcato per la 'prima' volta i cancelli di Milanello per un contatto informale con il suo nuovo e vecchio ambiente), è stato intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Pellegatti. Ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista.



"La proposta è arrivata tre settimane fa, ho parlato con Mirabelli e Fassone, ci siamo incontrati tre volte e ci ho pensato bene. Secondo me è la scelta giusta, nessun passo indietro: torno in una società gloriosa che vuole essere di nuovo grande. Allenerò i giovani: spero di trasmettere il senso di appartenenza e farli migliorare. Mi è piaciuta la proposta: mi sono gasato ed eccomi qui. In questi due anni a Pisa abbiamo fatto crescere tanti ragazzi: Del Fabro, Peralta, Birindelli, Cardelli. Questa esperienza mi ha convinto. Ho capito di poter lavorare con i giovani: bisogna stare attenti alle parole e non essere molto duri".



"Il Milan sarà rafforzato, ci saranno acquisti e qualcosa verrà fatto anche nel settore giovanile. Il responsabile è Filippo Galli, io sarò solo allenatore della Primavera a stretto contatto con la prima squadra: bisogna giocare con lo stesso modulo. Ascolterò i consigli di Montella: è un tecnico preparatissimo, c'è solo da imparare. Non vedo l'ora di iniziare".



"Sia all'Ofi Creta che a Pisa sono state stagioni complicate, a livello societario non era il massimo, ho dovuto fare un po' di tutto ma dopo queste esprienze ho più conoscenze, ne esco più maturo e rafforzato con una mentalità diversa da quando ho iniziato quattro anni fa".



"Era impensabile un po' di anni fa che una squadra italiana potesse fare una finale di Champions League, spero che la Juve vinca perchè per il nostro calcio sarebbe fondamentale: è un motivo di orgoglio la presenza dei bianconeri a Cardiff. Allegri non si piange mai addosso, ha coraggio e lo sta dimostrando. E' riuscito a far giocare la squadra con il 4-2-3-1: tutti si sacrificano ed è questo il segreto. Del resto se non fosse un grande tecnico non avrebbe vinto così tanto".



"Donnarumma sa che può diventare una bandiera del Milan. Ha 20 anni di carriera davanti: gli consiglio di rimanere qui. Può scrivere la storia del Milan. Mi auguro che resti".



"Morata ha grandissima classe e talento, è un goleador, fa giocare benissimo la squadra. Sarebbe un'operazione importante se andasse in porto. Ma il Milan ne farà tante di operazioni significative".