Milan, Gattuso: "Cutrone come Inzaghi, ma mi fa arrabbiare"

La striscia positiva del Milan continua con il risultato più roboante della stagione, almeno in campionato. Il 4-0 alla Spal fa sorridere Rino Gattuso: ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Siamo contenti del risultato, ma non è stata una partita facile: è vero che è finita 4-0, ma abbiamo sofferto soprattutto la velocità di Lazzari e sui calci piazzati. Dopo 20 minuti abbiamo sacrificato Calhanoglu quasi a uomo su Lazzari, a volte con una squadra più organizzata tatticamente si può soffrire meno, qualche automatismo dobbiamo ancora migliorarlo. Dobbiamo guardare avanti, alla prossima partita, ma non bisogna pensare che questo risultato risolva i nostri problemi: dobbiamo continuare a lavorare".



"Cutrone è un ragazzo giovane che ha voglia, può migliorare. Deve imparare a giocare con la squadra e a tenere qualche palla in più, nel primo tempo ha perso un paio di palloni. Somiglia a Inzaghi e Massaro, giocatori con queste caratteristiche. Tutti dicono che non ha grandissima qualità a livello tecnico, ma può migliorare ed è per queste volte che tantissime volte mi arrabbio con lui".



"Io sono contento di quello che ho fatto e delle esperienze precedenti da allenatore, poi tanti si dimenticano che ho vinto un campionato. Sono stato un giocatore importante con le mie doti da combattente, ora sto facendo un altro mestiere, questo è il quinto anno che alleno. Per me la strada è lunga, Già faccio fatica ad ascoltare chi mi sta vicino, figuriamoci se mi metto ad ascoltare tutti. Ho la fortuna di avere ragazzi che seguono qualunque cosa si va a proporre".