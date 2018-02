Milan, Gattuso: "Cuore e grinta? Ho già vinto un campionato"

È una conferenza stampa lunga, nella quale Rino Gattuso spiega tutto. Sul Milan che è stato, quello che è e quello che potrebbe diventare. Il tecnico artefice della rinascita ed elogiato anche da Marcello Lippi si appresta ad affrontare la Spal per continuare la rincorsa all'Europa: "Partita dopo partita", come ama spiegare. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Abbiamo dato due giorni liberi perché avremo nove partite in un mese ed è importante che la squadra riposi. La Spal la conosco molto perché l'ho incontrata sia in C che in B, sa quello che deve fare, ha grande fisicità e spingono molto con gli esterni. Kalinic convive da 3 settimane con l'infiammazione al pube, vogliamo che si sfiammi, abbiamo preferito non rischiare, deve riposare"



"Da quando ho preso in mano questa squadra io penso partita dopo partita, senza calcoli. Metto sempre in campo la squadra migliore. Suso non potrà giocare sempre, ma Tiago Dias ha caratteristiche diverse da lui. È più veloce, ma non ha la sua tecnica e tatticamente fa ancora un po' di casini. Vediamo, con lo staff abbiamo già pensato a una soluzione"



"Spero di riuscire a continuare quello che ho cominciato. Io non devo prendermi nessuna rivincita, per 20 anni da calciatore ne ho sentite di tutti i colori nei miei confronti. C'è gente che allena da 20 anni e un campionato non l'ha mai vinto. Io ho vinto un campionato dalla C alla B con 1,5 milioni di budget contro squadre che ne avevano 6 di milioni. Poi, se il luogo comune in tutta Italia, è che Gattuso è solo cuore e grinta, non ci posso far nulla".



"Non voglio fare l'umile, ma credo che davvero il mio merito sia stato credere fortemente che la squadra dovesse alzare l'asticella degli allenamenti, lavorando come piace a me. Con grande intensità, con poche pause. Calhanoglu mi ha sorpreso, pensavo fosse lento, invece ha una gamba importante Non mi aspettavo un giocatore così completo".



"Cosa vi aspettate da Biglia? Da 4-5 settimane percorre 12 km e non sbaglia un pallone. E' vero che potrebbe dare qualche pallone in più in avanti, ma è un giocatore che sta dando un equilibrio pazzesco. Non si ferma mai, dà ordine al centrocampo. E' il giocatore dell'anno scorso alla Lazio, non è un giocatore alla Pirlo. Bonucci sta giocando da leader e di reparto. Chiunque commette errori su un campo da calcio, ma me li tengo ben stretti".