Milan, Gattuso: "Contro il Genoa ci sarà da lottare"

Gennaro Gattuso riparte dopo la sconfitta contro l'Arsenal: "L'atmosfera nello spogliatoio mi è piaciuta, ho visto i ragazzi delusi e arrabbiati con la voglia di allenarsi dopo una brutta sconfitta. Sono passato nel confessionale per sentire come stavano e tutti hanno dato grande disponibilità". Il tecnico spiega così il risultato di giovedì: "Abbiamo sbagliato il primo tempo e il primo responsabile sono io. Quando si parla di inesperienza mi ci metto anche io, la partita si poteva preparare meglio, forse non siamo stati bravi né io né il mio staff".



Non può avere influito anche il derby non giocato e l'atmosfera dopo la scomparsa di Astori? "Non posso dire no ma non voglio cercare alibi. Abbiamo perso un grande uomo, molti in squadra avevano giocato con lui ma i problemi li abbiamo avuti noi come li hanno gli altri. Abbiamo perso perché sono stati più bravi di noi". C'è ancora il ritorno: "Non capisco chi dice che andremo in gita, nel calcio non si sa mai e noi andremo a Londra per dire la nostra, rappresentiamo una maglia gloriosa".



Ora il Genoa: "Sa quello che deve fare e lo fa bene, squadra aggressiva, dovremo fare battaglia e stare attenti alle seconde palle. Da quando c'è Ballardini stanno facendo grandissimi risultati. Mi piace lavorare ad alta intensità ma abbiamo nel dna la predisposizione alla tattica, loro hanno nel dna l'aggressività e gli allenamenti a cento all'ora".