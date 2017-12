Milan, Gattuso: "Come una finale di Champions, io diverso da Montella"

Prima conferenza stampa da allenatore del Milan per Gennaro Gattuso, domani c'è la trasferta di Benevento: "Sarà una battaglia, con De Zerbi hanno cambiato mentalità e sono pericolosi: dobbiamo viverla come fosse una finale di Champions League, non possiamo sbagliare. Vincere aiuta a vincere e il percorsa di risalita sarebbe più veloce". Tutto chiuso con De Zerbi, con cui c'era stato un acceso confronto in Pisa-Foggia nel 2016: "Litigare con me non è difficile (ride, ndr), ci siamo chiariti ed è finita lì".



Uno dei primi compiti sarà risollevare l'attacco: "A Kalinic basterebbe una zampata per cambiare tutto, ha bisogno di fiducia come tutti ma per ora conta che si cerchi le palle-gol e sia in posizione per segnare. Sulla fascia come Mandzukic? No, non ha le carattistiche. Forse Cutrone".



Il tecnico rossonero dice di avere trovato "difficoltà" nella squadra ma non imputa colpe a Montella: "Non è un segreto che io e lui vediamo il calcio in modo completamente diverso, abbiamo lavorato su concetti chiari provando qualcosa di nuovo anche se la difesa a tre rimane. Questa è una squadra da palleggio e tale rimarrà, non tutto è da buttare: anzi". Su chi può essere il Gattuso giocatore oggi: "Come caratteristiche Kessié, a livello di mentalità Bonucci ha carisma e leadership".



Secondo Gattuso un concetto è più importante degli altri: "Devo far capire che c'è bisogno di tutti, devo creare un gruppo. Difficile gestire 24/25 giocatori, questa la mia più grande preoccupazione. In vista dell'esordio sono più teso che emozionato". Sulla chance come primo allenatore rossonero: "Potevo entrare nello staff di Allegri 4 anni fa o allenare già la Primavera ma avevo un problema all'occhio, credevo fosse il momento di lasciare il Milan ma sinceramente il mio obiettivo è sempre stato essere dove sono ora".